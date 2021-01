Frust und Steinzeit

Der Segen von Laptop, Handy und dem weltweiten Web ist ja, dass man sich so breit informieren kann, wie nie. Immer und überall. An die Steinzeit mit einer Zeitung am Frühstückstisch und einmal Abendnachrichten (das ist gerade 35 Jahre her) will man in diesen Ratlos-Tagen nicht denken. Info 24/7 ist alles.

Ein winziger Auszug des Angebots von einem der vergangenen Tage: Warum Covid 19 nie wieder verschwinden wird (spektrum.de) / Werden Bus und Bahn zum Corona-Gefahrenherd? (faz.net) / Corona Variante B.1.1.7: Dieses mutierte Corona-Virus könnte alles ändern (zeit.de) / „Meine Corona-Infektion hat mich zutiefst verstört“ (spiegel.de) / Institut prüft zehn Todesfälle nach Impfung (n-tv.de) / Initiative „Zero Covid“: Zeit für Stunde null (taz.de) / Ein Langstreckenflug – vier Ansteckungen (spiegel.de) / Was hilft gegen den Lockdown Frust ... ... ...

Was hilft? Manchmal vielleicht auch, sich ein bisserl von der medialen Steinzeit wieder herzuwünschen.