Wenn auffällig viele Menschen im Wienerwald knien und mit einem glückseligen Gesichtsausdruck Bärlauch in zweckentfremdete „Sackerl fürs Gackerl“ klauben, ist der Frühling da. Die dazu passenden Gefühle sind bei jedem anders.

Manch Häuslbauer freut sich sakrisch, dass er demnächst ein paar Hektoliter Wasser in seinen Pool laufen lassen wird. Andere können es kaum erwarten, sich selbst in einem Schanigarten volllaufen zu lassen. Wieder andere erwachen aus der Winterstarre, Romantiker sehen um jede Ecke die nächste große Liebe biegen. Für den Fall, dass diese nicht hält, was sie verspricht, hat die Musikindustrie bereits vorgesorgt. Rache-Songs sind heuer voll in. Shakira besingt etwa, dass ihr Ex, Fußballer Gerard Pique, zu einer Jüngeren gewechselt ist. Eine Rolex habe er gegen eine (billige) Casio eingetauscht.

Hat sich ausgezahlt. Sie ist jetzt um einen Hit und er um einen Werbevertrag mit Casio reicher.