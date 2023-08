Friedhofs-Besucher

In Wien wird debattiert, ob Touristen auf Friedhöfen Eintritt zahlen sollen. Und zwar, wenn sie mit Fremdenführer unterwegs sind – wie wollte man sie auch sonst vom normalen Besucher unterscheiden? Türsteher, die fragen „Sind Sie Tourist?“ – „Na, i wohn’ da“.

Das erinnert an den Witz der beiden betagten Damen, die im 71er Richtung Stadt fahren (für Nicht-Wiener und Touristen: die Straßenbahnlinie zwischen Zentralfriedhof und Ringstraße). Die eine trägt Lippenstift auf, die andere fragt neugierig-giftig: „Wie alt san S denn?“ – „89“ – „Na, und da tun Sie sich noch schminken??“ Fragt die derart Brüskierte: „Und wie alt san Sie?“ – „96, nächste Woch’n!“ – „Und da fahrn S noch zHaus?“

In Wahrheit ist der Friedhof natürlich kein Platz für Scherze und für Radau, andererseits: Vielleicht ist’s dort so fad tagein, tagaus, dass man sich sogar über den Besuch von Touristen freut. Was sonst ja nicht immer der Fall ist. Selbst wenn sie Geld da lassen.

andreas.schwarz@kurier.at