„Ich schaffe den Rauchstopp nicht“: Aida Loos über Nebelgranaten

Wie reizend Sie das sagen! So leise, so schicksalsergeben und dann auch noch „Rauchstopp“. Da zeigt die deutsche Sprache wieder, was sie am innigsten kann: Sie nimmt dem Feuer die Würde und stellt ihm ein Verkehrszeichen hin, halb deutsch, halb englisch, ganz Amtsstube. Und das schaffen Sie nicht. Und das schafft Sie, weil Sie endlich Nichtraucher sein wollen. Kein Mensch stellt sich vor mit den Worten: „Ich bin Nichtgeiger“. Sie wollen also gar nichts werden, sondern etwas nicht mehr sein, indem Sie es unterlassen. Überall anders wird man für diese Einstellung gekündigt. Setzen Sie sich, mein liebes Glühwürmchen, und erlauben Sie mir die Übersetzung aus dem Opferdeutschen. Sie meinen: „Ich will nicht aufhören, aber alle sagen, ich muss.“ Warum überhaupt? Weil es Gift ist? Sie machen es schon wieder. Nur im Deutschen ist Gift ein Gift, im Englischen ist gift ein Geschenk. Denken Sie um! Aber Ihre Gesundheit? Ja, die Medizin verspricht Ihnen zehn zusätzliche Lebensjahre, aber erkundigen Sie sich bitte, welche das sind. Mit dreißig bekommt keiner Nachschlag. Es sind die Jahre ganz hinten, in denen man Sie nur noch wendet und Ihnen zum vierten Mal die Fernbedienung erklärt. Warum rauchen Sie eigentlich?

Es beruhigt Sie? Teuerste, Nikotin ist ein Aufputschmittel. Es beruhigt Sie so, wie ein Wecker Sie beruhigt. Was Sie für Frieden halten, ist das Ende des Alarms, den die vorige Zigarette gestellt hat. Sie löschen ständig einen Brand, den Sie selbst gelegt haben, und nennen die Viertelstunde dazwischen Seelenruhe. Vielleicht hängen Sie nur am Punkt. Ihr Tag ist ein endloser Nebensatz, und die Zigarette ist das einzige Zeichen, das Sie selbst setzen dürfen: der Beistrich am Vormittag, der Gedankenstrich nach dem Essen, der Punkt vor dem Schlafen. Wer Ihnen die Zigarette nimmt, nimmt Ihnen die Gliederung, und ein Leben ohne Absätze liest sich furchtbar. Ganz gleich, was drinsteht.