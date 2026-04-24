Franzobels WM-Kolumne: Auf der Suche nach Österreichs Wappentier

Von: Schriftsteller Franzobel



Wie geht es aus, wenn Elche gegen Drachen kämpfen? Oder Weißkopfseeadler gegen Kängurus? Der Sommer wird es zeigen. Die Bosnier nennen sich Drachen, die Kanadier Elche, und der Weißkopfseeadler steht für die USA. Weiters gibt es gleich vier Löwen: England, Niederlande, Senegal, Irak. Leoparden (DR Kongo), Tiger (Südkorea), Elefanten (Elfenbeinküste), Füchse (Algerien) und weiße Wölfe (Usbekistan) ... ein einziges Raubtiergepräge.

Auch Vogelkundler können pfeifen, sind doch Adler (Tunesien), grüne Falken (Saudi-Arabien) und Kanarienvögel (Brasilien) in der WM-Voliere. Fehlen nur Uganda und Bulgarien, die nennt man nämlich Kraniche bzw. Uhus. Auch Eichhörnchen (Benin) und Skorpione (Gambia) wären interessant. Und Österreich?



Während die meisten Teams ein Wappentier haben oder sich rote Teufel, Furie oder Viehhüter (Gauchos) nennen, sind wir, so lange kein Stiegl-Tier auftaucht, zoologisch unbenamst. Bei Bären assoziiert man Russland, Bullen werden mit einem Flügelverleih verbunden, und Wölfe sind dank der Grimm-Brüder übel beleumundet. Bei Gämsen fühlen sich die Außeralpinen exkludiert, bei der Reblaus ist es umgekehrt. Haie sind hier nicht endemisch, Fischotter unpopulär und Lindwürmer zu carinthisch.

