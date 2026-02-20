Früher waren Interviews mit Fußballern ein Ereignis, redete etwa ein unwirscher Günther Neukirchner von der "nächsten depperten Frag". Heute hört man nur noch Standardsätze: "Wir waren nicht giftig genug." Mit der Kommerzialisierung wurde die Sprache niedergebügelt.

Nun kommt kein Quadratwappler mehr vor, kein Gurkerl, Gstauchter, Wamperter, Hydrant oder derfäulter Pass. Stattdessen: "Wir müssen gierig bleiben, dem Gegner wehtun ..." Teams werden supportet, Laufwege upgedatet, Spirit wird kreiert. Längst betreiben die Vereine ein aufwendiges Medientraining mit Rollenspiel und Videoanalyse. Grundsätzlich ist das löblich, aber für mein Empfinden doch verkehrt.

Die Menschen haben eine Sehnsucht nach Wuchteln, Schmäh und, wie es der grandiose Ernst Happel einmal formulierte, Beistrichen in der Hose. Die Menschen wollen nicht mehr diese nichtssagenden, mit geflügelten Floskeln gespickten Standardsätze hören. Vielleicht sind deshalb die urwüchsigen Sprecher Krankl und Prohaska noch so beliebt? Wie sonst ist zu erklären, dass der Prohaska-Dativ Kult geworden ist?