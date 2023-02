Der Aschermittwoch ist der Tag des Katers (nach zu viel Feiern) und des Herings (gegen den Kater). Der Beginn der Fastenzeit ist er auch, weshalb sich die Heringsschmausbuffets in Hotels und Restaurants biegen – vielleicht zur Wiedergutmachung des schlechten Geschmacks (Lei lei) der vergangenen Tage.

Wer sich nicht der Mode des „Dry January“ unterworfen hat (Fasten nach der Weihnachtsvöllerei), kann aber jetzt tatsächlich 40 Tage Alkohol- und Kalorien-Abstinenz frönen, Motto: Sagt auf dem Teller eine Linse zur anderen: „Wenn jetzt noch eine kommt, können wir preferanzen.“

Das ist ein alt-französisches Kartenspiel und erinnert uns daran, dass französische Mönche einst in die Niederlande flohen, um dort hinter Klostermauern Bier zu brauen: das Trappistenbier. Weil: „Liquida non frangunt ieunum“ – heißt: Flüssiges bricht das Fasten nicht! Und führt in Form von Fastenbier nötige Kalorien zu. Außerdem: Der Hering muss bekanntlich schwimmen. Prost!

