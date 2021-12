Flügelschlagen im Wald

So viel Ahnungslosigkeit gibt’s nur in Amerika, Nord. Donald Trump war der Überzeugung, dass Österreich aus „Wald-Städten“ besteht („Sie leben im Wald“); Joe Biden schickt, ohne zu denken, eine angeheiratete Kennedy als Botschafterin nach Austria und eine echte Kennedy nach Australia – wie sollen die Amerikaner jemals Sisi und Känguru auseinander halten?

Apropos Australien: Vielleicht wird der Sensationsfund der Woche ja irrtümlich uns zugeschrieben – der erste Tausendfüßler mit mehr als tausend Füßen (1034). Bisher marschierten die Dinger nur zwei bis dreistellig. Entdeckt wurde er in einem 60 Meter tiefen Bohrloch down under, aber wir haben auch Löcher im Marchfeld.

Dafür würden wir den Australiern gerne das tausendfache Flügelschlagen mit Zeigefinger überlassen, das ein indisponierter TV-Nachrichtsnsprecher und C-Promi in der Social Media Bubble auslöst. Aber wir fürchten, dass sich das aus den Wald-Städten schwer wegdiskutieren lässt ...