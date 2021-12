Schnee polarisiert.

Die einen finden jede Schneeflocke romantisch bis anbetungswürdig. Die anderen verfluchen jedes einzelne vom Himmel fallende Eiskristall, wenn sie stundenlang Haus und Hof freischaufeln. Vertreter der zweiten Neigungsgruppe suchen derzeit verstärkt einen Physiotherapeuten oder Masseur, der ihr Kreuz wieder geradebiegt. Oder jemanden, der ihnen verlässlich vor der nächsten Attacke des Wettergotts eine Schneefräse liefert.

Beides sollte ab nächster Woche wieder hochoffiziell verfügbar sein.

Der Lockdown ist Geschichte (Ausnahmen bestätigen die Regel). Es darf wieder verkauft, massiert, frisiert werden. Ganz offiziell. In Sachen Pfusch ist Österreich übrigens ohnehin unverdächtig. Verglichen mit anderen Ländern fließt wenig Geld in die Schattenwirtschaft. Der Grund: Hierzulande lautet die Leitwährung Haarschnitt gegen Autoreparatur. Tischler- gegen Maurerarbeit. Pfusch gibt es also kaum, nur Nachbarschaftshilfe!