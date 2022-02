Hurra, drei Wochen Semesterferien, ab sofort. Also nicht durchgehend, sondern gestaffelt, nach Bundesländern – sonst würfen ja alle auf einmal ihre Ferienenergie auf die Piste.

Dazu ein kleines Quiz: In der Ölkrise der 1970er-Jahre wurde in Österreich a) auf Autobahnen Tempo 100 verordnet; b) ein autofreier Tag pro Auto und Woche eingeführt; c) die „Energieferien“-Woche im Februar erfunden, um in Schulen nicht heizen zu müssen; d) vom Bundeskanzler empfohlen, sich nass statt elektrisch zu rasieren? Was stimmt? Richtig: alles.

Die Energieferien waren übrigens energiespartechnisch für die Fisch’, weil viel mehr Energie auf dem Weg in die Ferien und auf dem Skilift verbraucht als gespart wurde. Das ist bis heute so. Klima- und Umweltschützer, die sich gerade mit Stadtstraßen oder dem angeblich bösen Atom beschäftigen, haben das zum Glück noch nicht aufgegriffen. Vielleicht, weil sie selbst gerne Ferien machen.

andreas.schwarz@kurier.at