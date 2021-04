Fast lustig

Auch die deutschen Nachbarn haben einen verlängerten Lockdown, dürfen aber in den (noch andauernden) Osterferien auf Mallorca ballern. Virologen finden das nicht so lustig, drum hat Herr TUI was Lustiges drauf gesagt: „Wir werden nicht müde klarzustellen, dass Reisende von Pauschalurlauben kein Risiko bei der Rückkehr […] sind. Studien haben gezeigt, dass sich die Gäste verantwortungsvoll im Urlaub verhalten und keine höheren Inzidenzen produzieren.“

Auch lustig ist die Studie eines hiesigen Umweltmediziners, die uns weismachen wollte, das Corona-Infektionsrisiko in Öffis sei gering. Respektive nicht größer als in anderen geschlossenen Räumen mit mehreren Menschen, von Stoßzeiten abgesehen. Hallo?!? Genau wegen des Infektionsrisikos sind viele Menschen im Raum doch gerade ein absolutes No-go. Nur in den Öffis ist’s gesund??

Schönreden ist das Gegenteil von schön. Besonders plumpes Schönreden ist aber fast schon wieder lustig.andreas.schwarz@kurier.at