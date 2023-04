Familienangelegenheiten

Den Beginn der großen Feierlichkeiten machen Erbgroßherzog Guillaume und seine Ehefrau Stéphanie. Am 27. März geben sie die Geburt ihres zweiten Kindes bekannt: François Henri Luis Marie Guillaume. Seinen 68. Geburtstag feiert der nunmehr sechsfache Großvater, Großherzog Henri, am 16. April.

Sechs Tage später heiratet am 22. April Prinzessin Alexandra, die einzige Tochter des großherzoglichen Paares, ihren Verlobten Nicolas Bagor im Rathaus von Luxemburg. Die 31-jährige Braut wird eine Woche später zu ihrem 34 Jahre alten Verlobten in der Kirche Saint Trophyme in Bormes-les-Mimosas JA sagen. Hoffentlich ohne gröbere Hoppalas.

Denn bei der Hochzeit von Kronprinzessin Elizabeth mit Prinz Philip am 20.11.1947 muss das Diadem in letzter Sekunde repariert werden.

Am 12.02.1951 feiert der Schah Hochzeit. Der erste Termin platzt, da Soraya an Typhus erkrankt. Beim zweiten Anlauf ist sie schlapp vom Restfieber, die Schleppe von Dior ist zwölf Meter lang. Soraya schwankt. Der Schah befiehlt: "Abschneiden!"

Der belgische König Baudouin hält in seinem Handschuh ein Riechsalzfläschchen für den Fall bereit, dass der Braut Fabiola am 15.12.1960 vor Aufregung die Sinne schwinden.

Bei der Hochzeit von Silvia Sommerlath mit König Carl XVI. Gustaf am 19.6.1976 stammt die Brautrobe von Dior. Allerdings fehlt der Kreation ein diskretes Täschchen. So muss sich Silvia mit einem Gummiringerl ein Papiertaschentuch ums rechte Handgelenk schnallen, das beim vielen Winken nicht zu übersehen war.

Gleich am Hochzeitsmorgen am 29.7.1981 leert Diana ihr Lieblingsparfum "Quelques Fleurs" von "Houbigant Paris" übers Stoffungetüm "Brautkleid".

Den Fleck versucht sie mit ihren Händen zu verdecken. Vor lauter Aufregung verspricht sie sich beim Ehe-Gelübde, schwört einem "Philip Charles Arthur George" anstelle von "Charles Philip Arthur George" ewige Treue.