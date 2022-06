Seit Wiens Bürgermeister Michael Ludwig mit Vitali Klitschko telefoniert hat, der nur so aussah und sprach wie Vitali Klitschko, aber ein sogenanntes „Deep Fake“ war, wissen wir: Es wurde eh nichts Geheimes besprochen („Ich habe nichts gesagt, was ich nicht auch Ihnen erzählen würde“, © Michael Ludwig). Was wir nicht wissen: Wozu dann so ein Gespräch? Und welche Fakes sind noch unterwegs?

Traf Karl Nehammer damals wirklich Wladimir Putin, als er mit Wladimir Putin ein „direktes, hartes und offenes Gespräch“ führte? Ist Günther Platter tatsächlich zurückgetreten (und Markus Wallner vorübergehend gleich mit), oder waren das nur deren „Deep Fakes“? Liegt das Hölzerne des Pamela Rendi-Wagner-Sprechs am noch ausbaufähigen „Deep Fake“-Ton? Und ist Gerald Grosz vielleicht von Haus aus nicht echt, sondern nur ein drittklassiges Rumpelstilz-Fake zur Bundespräsidentenwahl-Verblödelung? Uii, da kommt noch viel auf uns zu.