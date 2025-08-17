Vea Kaisers Kolumne: Internationale Interventionen

Der August enttäuscht nicht. Die Eissalons sind voll, und in der Sonne rösten die Lederhäute dort nach, wo sie im Juli ausgeblichen sind. Endlich tauchen jene Meldungen auf, die nur die Erhabenheit eines Sommerlochs hervorbringen kann.

So las ich vergangene Woche, dass die BBC es wagte, ein Rezept für "Cacio e pepe" mit Butter und Parmesan zu veröffentlichen – obwohl in dieses Gericht nur Pfeffer, Pecorino und Pasta gehören. Italien kochte – vor Wut – und der Gastronomieverband intervenierte. Nicht nur beim Urheber des Übels, sondern sicherheitshalber auch beim britischen Botschafter in Rom. Ich genoss die Lektüre und dachte: Endlich wieder Sommer. Endlich wieder Empörung, wo sie hingehört – ins Essen.

Niemand kann sich so schön und elegant über Speis und Trank ereifern wie Bella Italia. Die italienische Kultur ist eben eine, die von Hingabe durchdrungen ist, wo weit mehr Dinge heilig sind als Papst, Padre Pio und Diego M. Man lebt im Moment, man ist präsent bei dem, was man gerade tut – vor allem beim Essen. In ein paar Tagen reisen wir wieder nach Süditalien. Und wissen Sie, worüber die Familie beim Essen am liebsten spricht? Darüber, was zuletzt gegessen wurde und was als Nächstes gegessen wird.

Nicht nur meine italienische Familie kann Abende damit verbringen, über verschiedene Pasta-Hersteller, Käseproduzenten und die jeweilige Konsistenz bei unterschiedlichen Temperaturen und Zubereitungsmethoden zu diskutieren. Essen ist nichts, das man zur Befriedigung eines Hungergefühls erledigt, sondern ein bewusstes Sich-selbst-Gutes-Tun.