"Veronika, die Welt ist grün, drum lasst uns in die Wälder zieh’n" – so wird in einem alten Schlager der beginnende Lenz (und Veronika) besungen.

Heute zieht alle Welt, wenn es frühlingt, mit dem E-Bike in Feld und Flur und mit dem E-Scooter in die Stadt. Und wenn man das nicht nur wenig romantisch, sondern auch doof findet, weil Räder zum Strampeln und Roller zum Treten da sind und alles andere eine große Schummelei ist – na, mehr braucht man nicht! In Zeiten von schwarz oder weiß gibt es ja nur noch gut oder böse: Gut, wer E-Roller gut findet, weil sie den bösen Autofahrern um die Ohren flitzen und nicht stinken. Böse, wer darauf hinweist, dass der Strom nicht nur aus der sauberen Steckdose kommt und nicht jedes gute Geschäftsmodell einen Hype wert ist.

Mal schauen, was zum nächsten Lenz gerade Mode und zwingend gut ist. Mit Veronika in die Wälder zu ziehen, ist jedenfalls auch ohne E- ewig gut.