Ewig glücklos im Casino-Paradies

Ein gewisser Francesco Grimaldi aus Genua, genannt Malizia (Bosheit) oder Il Furbo (der Gerissene), verkleidet sich 1297 als bettelarmer Franziskaner-Mönch und bekommt so mit seinem Cousin Raniero Einlass in der Festung von Monte Carlo, die sie mit unter der Kutte versteckten Säbeln erobern. Raniero (1267–1314) soll bei einem früheren Raubzug eine Flämin vergewaltigt haben. Ihr Fluch: "Möge niemals ein Grimaldi Glück in der Ehe finden!"

Diese Familiengeschichte ist aufschlussreich. Charlotte von Monaco (1898–1977) heiratet 1920 Pierre Grimaldi, Duc de Valentinois. Antoinette und der spätere Fürst Rainier gehen daraus hervor, aber das Paar trennt sich 1930. Auch den Kindern ist das Glück in der Ehe nur kurz hold. Nach zwei Scheidungen heiratet Antoinette einen Balletttänzer, der nur 40 Tage nach der Hochzeit an einem Herzanfall stirbt. Fürst Rainier verliert seine geliebte Gracia Patricia 1982 durch einen Autounfall. Auch Rainiers Kinder trifft die Verwünschung.

Caroline heiratet 1978 Philippe Junot. Die Ehe wird wegen seiner Untreue geschieden, später vom Papst annulliert. 1983 heiratet sie den italienischen Unternehmer Stefano Casiraghi. 3 Kinder machen das Glück perfekt. Doch Stefano verunglückt mit nur 30 bei einem Offshore-Bootsrennen. Mit 42 (1999), heiratet Caroline Ernst August von Hannover, kurz darauf kommt Tochter Alexandra. Heute tritt das Paar längst nicht mehr gemeinsam auf.

Auch ihre Schwester, Prinzessin Stéphanie, hat zwei Scheidungen hinter sich. Der Vater ihrer beiden Kinder Louis und Pauline wird mit einer Stripperin erwischt, nach 458 Tagen ist alles aus. Auch mit Artist Adans Lopez ist nach 439 Tagen Schluss.

Schon bei der Hochzeit mit Albert II. hat die südafrikanische Schwimmerin Charlène Wittstock nah am Wasser gebaut. Auch die Zwillinge Jacques & Gabriella stoppen Gerüchte über Eheprobleme nicht. Kaum zu glauben, dass so ein alter Fluch ständig neue Nahrung erhält ...