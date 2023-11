Es wird wirklich alles immer schlechter

Auch die Shrinkflation – dass immer weniger in der Packung ist, obwohl der Preis gleich oder sogar höher ist – ist nichts, worüber man sich sehr freut.

Nicht weniger Grund zum Ärgern, aber zumindest weniger banal ist eine andere -flation, die Skimpflation: Da wird das, was man kauft, nicht simpel teurer oder weniger, sondern, ein bisschen hinterrücks, schlechter.

Endlose Warteschleifen am Telefon, hallendes Echo, wenn man im Geschäft einen Verkäufer zur Hilfe sucht, die billige Wurst im Sandwich statt der teuren, all das ist Skimpflation: Geht schon, passt schon, so lange es keiner merkt. Auch wenn alle -flationen ärgerlich sind – die Skimpflation hat zumindest frechen Schmäh, als ob sie in Österreich erfunden worden wäre.