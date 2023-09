Es gibt sie wieder. Menschen, die in der U-Bahn sitzen und eine Zeitung lesen – kein Gratisblatt, nein, eine richtige Zeitung. Und Menschen, die in der S-Bahn sitzen und ein Buch lesen – nicht per eReader,

der laut Trend-Gurus das Buch auslöschen sollte (einer von vielen Trend-Guru-Irrtümern), sondern eines

mit Seiten zum Umblättern.

Und sie werden mehr: die Menschen, deren Daumen und Zeigefinger nicht zu Wischkrücken degeneriert sind; die noch wissen, wie man ein Buch richtig rum hält und dass man Seiten nicht liken kann; die Buchstaben und Wörter, Sätze und Gedanken sinnerfassen können.

Man möchte ihnen allen freudig die Hand schütteln – das ginge, sooo viele sind es auch wieder nicht, vier, fünf vielleicht pro Garnitur. Aber sie sind offenbar Werbeträger ihrer selbst, weil es werden mehr. Und wer Digital-Detox öffi einmal probiert hat, will den Entschleunigungswert und den Bewusstseinsgewinn nicht mehr missen.