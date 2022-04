In China, wo das Covid-Virus erfunden wurde, sperren sie ganze Städte zu, weil ihnen auch zur leichteren Corona-Variante nix einfällt – und die Welt stürzt dank ausbleibender Produktionen in die Krise.

In Russland ehrt ein Kriegsverbrecher diejenigen, die seine massenmörderischen Obsessionen ausführen, mit höchsten Orden – und er lässt keinen Zweifel daran, dass er auf dem Gebiet noch einiges vor hat.

In Frankreich wird am Wochenende gewählt, und auch wenn vieles dafür spricht, dass Herr Macron gewinnt – was, wenn doch die Diktatoren-Versteherin und Anti-Europäerin die Nase vorn hat?

Dann Inflation, bald Stagnation, kurzum: Die Welt kracht in ihren Fugen. Österreich diskutiert derweil mit Verve, ob des Kanzlers Frau Chefberaterin, Kanzlerflüsterin oder gar Schattenkanzlerin sei, und ob ihr das zustehe. Tu felix Austria nube, glückliches Österreich, heirate, hieß es immer schon. Das wird nie mehr anders.