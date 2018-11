Es fehlte eine klare Handschrift

Österreichs Nationalteam musste gegen Bosnien-Herzegowina gewinnen. Leider hat man davon nichts gemerkt. Die Ausgangslage war klar. Ohne Wenn und Aber. Ein Sieg stand für das österreichische Nationalteam gegen Bosnien-Herzegowina auf dem Pflichtprogramm, um den ersten Platz in dieser Nations-League-Gruppe zu holen.

Was mich während des Spiels – und besonders aus dem Blickwinkel eines Sportlers – dann so verwundert hat: Man hat davon nichts gemerkt.

Kein erkennbares Verhalten, das dokumentiert hätte, es muss unbedingt dieser Sieg her, dass man unter allen Umständen die zwei Tore schießen möchte. Ein Spiel mit vertauschten Rollen, denn der Gegner vermittelte sehr wohl diesen Eindruck. Man muss es so sagen, Heinz Lindner hat uns im Tor die Null gehalten.

Vermisst habe ich in Österreichs Spiel eine Handschrift von Teamchef Foda, die Fokussierung auf eine Philosophie. Zuvor war die Rede von der Sicherheit in der Defensive als Grundlage, um die nötigen Nadelstiche zu setzen. Aber die Abstimmung zwischen Verteidigung und Mittelfeld hat nicht gepasst. Wie konnte es möglich sein, dass Edin Dzeko gegen vier, fünf Gegenspieler immer wieder an den Ball kommt und Konter einleiten kann? Die ganze Ausrichtung hat nicht gepasst, das hat viel zu viele Räume geöffnet. Solche speziellen Situationen müssen intensiv trainiert werden, um das dementsprechende Know-how zu erlangen. Aber es war wie gesagt nicht wirklich ersichtlich, was man eigentlich wollte.