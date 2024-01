Ertragreiche Geschenke

Alle Jahre wieder setzt die große Geschenke-Umtausch- und Geschenke-Gutscheinaktion nach Weihnachten ein. Auch die Royals stöhnen unter der Last der Geschenke, und das nicht nur zur Weihnachtszeit. Der Buckingham Palast veröffentlicht jährlich die Liste jener Geschenke, die die Königshausmitglieder im vergangenen Jahr erhalten haben.

Wenn ein Royal auf Reisen geht, findet meist ein Austausch an Geschenken statt. Doch nicht immer ist die verpackte Aufmerksamkeit auch f√ľr den Gast bestimmt.

Die am h√§ufigsten Beschenkten sind die Enkelkinder von K√∂nig Charles III: Sporttrikots, Stiefeletten, Wollm√ľtzen, Decken, Ponchos, und Lollipop.

Als flei√üigstes Mitglied der Windsor-Familie gilt Anne, Princess Royal. Dass sie eine passionierte Reiterin ist, d√ľrfte sich schon √ľberall herumgesprochen haben. Wie l√§sst es sich sonst erkl√§ren, dass sie ein Glas mit Knoblauch als Insektenabwehr f√ľr ihre Pferde als Pr√§sent √ľberreicht bekam.

Doch eine Steigerung an unpassenden Geschenken ist m√∂glich. Als Catherine mit ihrem ersten Kind (2013) schwanger ist, schenkt ihr Finnland ein "Willkommenspaket" f√ľr das ungeborene Baby. Neben Babykleidung gibt es f√ľr die Eltern in spe Stilleinlagen und Kondome.

Heute noch sehe ich das verdutzte Gesicht der Queen, als sie beim Deutschlandbesuch im Juni 2015 ein Gem√§lde √ľberreicht bekommt. Es zeigt sie als junges M√§dchen auf einem Pony, gef√ľhrt von ihrem Vater George VI. Die Queen dargestellt in Pink, ihr Vater in Gelb und der Vierbeiner in Blau. Die ausgewiesene Pferdeliebhaberin war "not amused". Da waren ihr die 41 Rennpferde als Geschenk schon lieber.

Die Aufregung ist groß, als kurz vor der Krönung von Charles bekannt wird, dass er so manch’ geschenkten Gaul versteigern ließ. Bezweifelt wird, dass die wertvollen Vierbeiner zum Privateigentum zählen. Der Buckingham-Palast teilt mit, dass man die Pferde als private Geschenke betrachte.