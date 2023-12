Der Winter ist auch die Zeit der rinnenden Nasen, für die es nicht nur ein Taschentuch braucht: „Die Erkältung ist ein Beziehungskiller“ lesen wir gerade landauf, landab. Klar, wenn sie ihn anhustet in der Nacht, ist das nicht nur Quell für wachsende Zuneigung; und wenn sein Leiden als „Männerschnupfen“ abgetan wird, will er sie nicht umarmen dafür (was sie vielleicht eh grad nicht will).

Aber Hilfe ist nah: Eine Beziehung ohne Beratung ist ja wie ein Würstel ohne Senf. Und so geben Paartherapeuten gerade ihren Senf dazu, wie Paare damit umgehen, wenn sie virenbedingt nicht miteinander umgehen können. Wenn zum Beispiel beide krank sind und sich nicht mehr riechen können, „kann man den Konflikt als Chance begreifen, um sich besser verstehen zu können“, stand da jüngst – a ja. Und wenn er den Tee nicht bringt, nach dem sie sich so dringend sehnt? Das Gespräch suchen: „Du, ich hab’ den Eindruck, Du tust Dir schwer damit, mich zu versorgen. Ist das so?“ – Danke, das hilft.

