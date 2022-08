Heute ist der 14. und nicht der 24. August. Das hei├čt, es gibt keine an dieser Stelle sonst ├╝bliche Weihnachts-Vorwarnung/Erinnerung.

Von Weihnachten soll dennoch die Rede sein. Nicht vom Lebkuchen, der sich seit zehn Tagen in den Superm├Ąrkten t├╝rmt, denn sonst holt der hoch gesch├Ątzte Kollege GUITAR zum Gegenschlag aus (ÔÇ×Wer im August keinen Lebkuchen will, muss ihn ja nicht kaufen!ÔÇť). Aber von der Weihnachtsbeleuchtung in den Stra├čen. Die soll, wie diese Woche angek├╝ndigt, in Wien angesichts der Energiekrise heuer gar nicht oder eingeschr├Ąnkt funkeln.

Ja, haben die noch alle Birnen in der Fassung?? Was wird damit eingespart, au├čer Stimmung? Welche Zuversicht l├Âsen in Corona-/Kriegs-/Klima-Zeiten dunkle Lampen aus? Welches Licht tr├Âstet uns, wenn in den Einkaufsstra├čen ÔÇ×Last ChristmasÔÇť schallt? Und was/wer erinnert dann daran, dass (heute in vier Monaten und zehn Tagen) Weihnachten ist? Alles muss man selber machen.

