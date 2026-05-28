Von Carsten K. Rath Es gibt Orte, die Legenden magisch anziehen. Im "Achental Resort" trafen sich die Weltmeister von 1990 um Lothar Matthäus zur Gipfelrunde, während ein paar Fairways weiter Thomas Müller und Philipp Lahm um den perfekten Putt kämpften. Wo sich Profis die Klinke in die Hand geben, haben "Motel One"-Gründer Dieter Müller und Ursula Schelle-Müller ein High-End-Resort geformt, das alpine Urkraft mit aristokratischer Nonchalance verbindet – "Old Money Style" zwischen Chiemsee und Kampenwand.

Rath Reist Carsten K. Rath ist Globetrotter von Berufs wegen. Als früherer Grandhotelier und Betreiber des relevantesten Hotelrankings "Die 101 besten Hotels" für Österreich, Schweiz und Deutschland reist er an 300 Tagen im Jahr. Info und Buchbestellung: die-101-besten.com

Liebeserklärung an die Region Ich kann die handwerkliche Akribie in jedem Lodenstoff und jedem Naturstein mit den Händen greifen. Statt bayerischem Firlefanz dominieren Altholz, Leder und handgefertigte Designobjekte. Bodentiefe Fenster holen die Alpengipfel direkt ins Zimmer – beruhigend und unaufgeregt. Mein kulinarischer Anker ist das Drei-Sterne-Restaurant "es:ssenz" und Küchenchef Edip Sigl.