Rath Reist: Ein Hideaway an Mexikos Karibikküste
Dieses Hotel ist ein Rückzugsort inmitten des Dschungels der Halbinsel Yucatán.
Von Carsten K. Rath
Entlang der Wasserwege verteilt liegen 129 Suiten und Villen, eingebettet in üppiges Grün. Architektur und Natur gehen hier im "Rosewood Mayakoba" an der Riviera Maya eine stille Allianz ein. Die Anreise zum eleganten Hideaway an Mexikos Karibikküste gestaltet sich entschleunigt: Lautlos gleitet das Elektroboot durch die Lagune, die Mangroven spiegeln sich im Wasser, Reiher stehen reglos am Ufer.
Das mexikanische Rosewood ist weniger klassisches Resort als ruhiger Rückzugsort inmitten des Dschungels der Halbinsel Yucatán. Mein persönliches Highlight ist die Spa-Insel – eine eigene kleine Welt mit Lagunenblick, Yoga, Sensorial Garden und einer traditionellen Maya-Schwitzhütte, dem Temazcal.
Luxus für Familien und Ruhesuchende
Der Service im Rosewood Mayakoba ist beeindruckend modern: Über die hoteleigene App lassen sich Butler, Shuttle oder Roomservice organisieren – diskret, schnell und erstaunlich intuitiv. So etwas würde ich mir in jedem Hotel wünschen. Ebenso wie die gelungene Balance zwischen Family-Luxury- und Adults-only-Bereichen, die hier herrscht. Während Kinderprogramme und großzügige Suiten Familien – gerne auch mit mehreren Kindern – willkommen heißen, finden Ruhesuchende immer noch ausreichend private und gänzlich stille Ecken zum Abtauchen und Entspannen.
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