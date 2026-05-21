Von Carsten K. Rath Entlang der Wasserwege verteilt liegen 129 Suiten und Villen, eingebettet in üppiges Grün. Architektur und Natur gehen hier im "Rosewood Mayakoba" an der Riviera Maya eine stille Allianz ein. Die Anreise zum eleganten Hideaway an Mexikos Karibikküste gestaltet sich entschleunigt: Lautlos gleitet das Elektroboot durch die Lagune, die Mangroven spiegeln sich im Wasser, Reiher stehen reglos am Ufer.

Rath Reist Carsten K. Rath ist Globetrotter von Berufs wegen. Als früherer Grandhotelier und Betreiber des relevantesten Hotelrankings "Die 101 besten Hotels" für Österreich, Schweiz und Deutschland reist er an 300 Tagen im Jahr. Info und Buchbestellung: die-101-besten.com

Das mexikanische Rosewood ist weniger klassisches Resort als ruhiger Rückzugsort inmitten des Dschungels der Halbinsel Yucatán. Mein persönliches Highlight ist die Spa-Insel – eine eigene kleine Welt mit Lagunenblick, Yoga, Sensorial Garden und einer traditionellen Maya-Schwitzhütte, dem Temazcal.