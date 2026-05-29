Rath Reist: Hommage an den Schwarzwald
Das Design der Räume im "Genusshotel Sackmann" ist eine Hommage an den Schwarzwald – modern interpretiert mit warmen Hölzern und großzügigen Glasfronten.
Von Carsten K. Rath
Im "Genusshotel Sackmann" beginnt der Luxus dort, wo man ihn nicht erwartet: am Frühstücksbuffet. Hausherr Jörg Sackmann übernimmt hier persönlich die Regie. Er arrangiert die Eierspeisen so präzise, als wolle er drei Sterne erkochen – selbst das kleinste Wachtelei ist ihm das wert. Es gibt für mich keinen besseren Ort im Schwarzwald für das "101-Partnertreffen". Inmitten des wildromantischen Murgtals kommen Top-Hoteliers und Partner zusammen, um Impulse zu setzen und Netzwerke zu schmieden – das "Sackmann" bildet dafür den perfekten Rahmen.
Champagner-Empfang auf Augenhöhe
Das Design der Räume ist eine Hommage an den Schwarzwald – modern interpretiert mit warmen Hölzern, Naturtönen und großzügigen Glasfronten. Der komfortable Spa duftet nach Honig und Kräutern. Hier findet sich jene seltene Ruhe, die Raum für spannende Gespräche schafft. Der Service beeindruckt mit einer Herzlichkeit, die begeistert. Ein Champagner-Empfang mündet in einem intensiven Austausch auf Augenhöhe.
Den glanzvollen Schlusspunkt setzt das Dinner im "Schlossberg". Jörg Sackmann und sein Sohn Nico verweben mediterrane und asiatische Akzente zu einer kulinarischen Reise, die – flankiert von großen Burgundern – in einem Menü von brillanter Tiefe gipfelt. Das "Sackmann" ist die Symbiose aus exzellentem Preis-Leistungs-Verhältnis und hohem kulinarischen Anspruch.
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