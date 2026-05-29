Von Carsten K. Rath Im "Genusshotel Sackmann" beginnt der Luxus dort, wo man ihn nicht erwartet: am Frühstücksbuffet. Hausherr Jörg Sackmann übernimmt hier persönlich die Regie. Er arrangiert die Eierspeisen so präzise, als wolle er drei Sterne erkochen – selbst das kleinste Wachtelei ist ihm das wert. Es gibt für mich keinen besseren Ort im Schwarzwald für das "101-Partnertreffen". Inmitten des wildromantischen Murgtals kommen Top-Hoteliers und Partner zusammen, um Impulse zu setzen und Netzwerke zu schmieden – das "Sackmann" bildet dafür den perfekten Rahmen.

Rath Reist Carsten K. Rath ist Globetrotter von Berufs wegen. Als früherer Grandhotelier und Betreiber des relevantesten Hotelrankings "Die 101 besten Hotels" für Österreich, Schweiz und Deutschland reist er an 300 Tagen im Jahr. Info und Buchbestellung: die-101-besten.com

Champagner-Empfang auf Augenhöhe Das Design der Räume ist eine Hommage an den Schwarzwald – modern interpretiert mit warmen Hölzern, Naturtönen und großzügigen Glasfronten. Der komfortable Spa duftet nach Honig und Kräutern. Hier findet sich jene seltene Ruhe, die Raum für spannende Gespräche schafft. Der Service beeindruckt mit einer Herzlichkeit, die begeistert. Ein Champagner-Empfang mündet in einem intensiven Austausch auf Augenhöhe.