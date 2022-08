Die Welt ist ein ewiges Entweder-oder: Beatles oder Stones, Mercedes oder BMW, Austria oder Rapid – manch einer revoltiert gegen diesen Entscheidungszwang und sagt „beides“ (im Falle der Autos muss die Garage halt groß genug sein).

Aber manchmal geht „beides“ per se gar nicht. Bei den European Championships in München gab’s erstmals das Solo-Synchronschwimmen der Männer – also mit wem schwamm der Mann alleine jetzt synchron?

Auf der Restaurant-Speisekarte fanden sich jüngst vegane Jakobsmuscheln. Also entweder vegan oder Muschel (wahlweise kennen wir schon: Würstel, Schnitzel, Beuschel) – beides zusammen ist (Selbst-)Betrug.

Der Sommertrend für den Fuß sollten Barfußschuhe werden. Man gehe wie ohne Schuh’, aber hat was an, urteilten Tester – mancher Unfug zieht einem tatsächlich die Schuach aus, wie man in Wien staunend sagt, und dann ist man bloßhapert. Entweder-oder halt.

