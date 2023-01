Entlang der Via Francigena: Ein Präsident als Pilger

Gut: Wer kurz Präsident ist, hat länger Zeit zum Wandern. Deiss ist zwischen August 2018 und August 2021 auf der Via Francigena gepilgert, von seinem Schweizer Wohnort Barberêche (Bärfischen) bis zur Kathedrale von Canterbury. Satte drei Jahre? Nun, er ging den alten Pilgerweg gestückelt. „Puristen kann das stören. Für mich war es nicht möglich, ganze zwei oder drei Monate abwesend zu sein.“ Diese zeitliche Aufteilung habe auch Vorteile, man lerne das Land zu jeder Jahreszeit kennen, nicht nur bei Postkartenverhältnissen. Das Gesehene und Erlebte sei so verdaulicher. „Es ist wie mit der Salami: Diese ist bekömmlicher in Tranchen als am Stück.“

Die Wahl des weniger bekannten Pilgerwegs ist interessant: Jährlich strömen Hunderttausende auf dem Jakobsweg Richtung Santiago de Compostela. Entlang der Via Francigena, die sich von Canterbury im Südosten Englands bis nach Rom erstreckt, ist es viel ruhiger. „Ich habe tagelang niemanden getroffen“, erzählt Deiss.

Zuerst nach Rom, dann nach Canterbury

Zuerst ist der Professor für Volkswirtschaftslehre von seinem Wohnort nach Rom gepilgert. In Rom angekommen, brauchte er neue Ziele. Dann habe er die restliche Strecke Richtung Norden in Angriff genommen. „Das ist nicht verkehrt oder abwegig, denn im Mittelalter mussten Pilger noch zu Fuß nach Hause zurückkehren. Sie konnten sich nicht auf die Swiss oder Lufthansa verlassen.“

Nun hat Deiss, der in wenigen Tagen seinen 77. Geburtstag feiert, ein Buch über seine Begegnungen entlang der Via Francigena geschrieben. Viele Tagesetappen beschritt er im Winter: „Es gibt nichts Erholsameres als Winterwandern. Ja, ich genieße es, bis zu den Ohren eingewickelt, die kalte Witterung zu verspotten, die sogar Luchs und Wolf abschreckt.“