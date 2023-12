Wie großzügig haben wir sie heuer verschwendet, an lauter Nichtigkeiten, die, wenn man sie vors innere Auge zu holen versucht, die Gedankenanstrengung nicht wert sind. Die Empörung ist so etwas wie ein Staatshobby geworden, und schuld sind immer die anderen.

Dieser Eifer des Gegeneinanders ist längst die gefährlichste Form der Energieverschwendung. Als Staat kommt man so nicht voran, im Gegenteil: Man legt so den Rückwärtsgang ein in Zeiten, die keiner mehr haben will.