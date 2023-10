Endlich erwachsen

Schon lange ist sein Ehrentag bis ins kleinste Detail geplant. Denn als künftiger Thronfolger muss Christian Valdemar Henri John seine Volljährigkeit mit ganz Dänemark feiern. Um 12 Uhr zeigt er sich im Kreise seiner Familie auf dem Balkon des elterlichen Palais.

Königin Margrethe II. lädt am Abend zu Ehren ihres Enkels zum Galadinner auf Schloss Christiansborg. Auf der Homepage des Palastes heißt es: "Die Gäste widerspiegeln die Generation von Prinz Christian."

Außerdem sind von jeder dänischen Gemeinde, inklusive Grönland und den Färöer-Inseln zwei 18-Jährige zum Fest geladen. Auf Christian von Dänemark warten als zukünftigen König (zuerst ist Papa Frederik dran) offizielle Aufgaben: Um Gültigkeit zu erlangen, bedarf jedes Gesetz seiner Unterschrift – allerdings muss es jeweils von einem Minister gegengezeichnet werden.

Der König ernennt und entlässt nach Maßgabe der parlamentarischen Mehrheiten den Regierungschef. Er wird vom Ministerpräsidenten und vom Außenminister regelmäßig über die aktuelle politische Lage informiert. Der König nimmt jedoch keinen Einfluss auf die Tagespolitik und bezieht niemals öffentlich Stellung zu politischen Fragen.

Zu den repräsentativen Pflichten gehören Staatsbesuche im Ausland, ebenso der Empfang von Staatsoberhäuptern in Dänemark. Am 14. November nimmt Prinz Christian erstmals an einer Sitzung im Landrat teil. Dort bestätigt er in einer feierlichen Erklärung, die Verfassung einzuhalten.

Wenn es denn soweit ist, sehen sich neben Prinz Christian von Dänemark, Prinz George von Cambridge, Erbgroßherzog Guillaume Jean von Luxemburg, der wahrscheinliche zukünftige Thronerbe des Fürstentums Liechtenstein, Prinz Joseph Wenzel Maria von und zu Liechtenstein und Prinz Jacques von Monaco als künftige Regenten fünf Regentinnen gegenüber: Elisabeth von Belgien, Catharina-Amalia der Niederlande, Ingrid Alexandra von Norwegen, Estelle von Schweden und Leonor von Spanien.