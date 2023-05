Nun, da sich wettertechnisch der Frühsommer nähert, naht auch jene Zeit: Spätestens in zwei Monaten erspähen die einen im Supermarkt die ersten Karton-Stellagen, bis obenhin gefüllt mit Lebkuchen, und sind hell empört; während die anderen, wie der geschätzte Kollege GUITAR, in genervter Gelassenheit die Augen rollen – müsse ja keiner kaufen und essen, was jahreszeitlich nicht passt.

Apropos: Versuchen Sie einmal, wenn Ihnen jetzt nach Lebkuchen ist, einen im Supermarkt Ihres Vertrauens zu erwerben. Fehlanzeige. Keine angebliche Dauerbackware mit Anis, Muskat, Nelken und Zimt erhältlich, keine Elisen-Lebkuchen aus Nürnberg oder Lebzelten aus dem Salzkammergut, Dominowürfel muss man suchen wie die Stecknadel im Süßigkeitenhaufen.

Ja, muss man mit großem Elisen-Gusto wirklich warten bis ... – nein, sh. oben, muss man zum Glück nicht. Und außerdem: Heute in sieben Monaten (Anm.: wenn Sie’s nervt: nicht weiterlesen, bitte!) ist eh schon Weihnachten.

