Ein Prinz kommt in die Jahre

Noch befindet sich sein Papa, Kronprinz Frederik, in Warteposition auf die Thronübernahme. Und so kann er sich voll auf seine Vorbereitung zum König konzentrieren. Seit dem 11. August besucht er das Elite-Internat „Herlufsholm“ in Næstved, um hier seine Matura zu machen. Christian Valdemar Henri John, Prinz zu Dänemark, Graf von Monpezat. Über seinen ersten Vornamen Christian gab es keine Diskussion – seit Generationen werden die männlichen Thronerben abwechselnd Christian oder Frederik genannt. Bereits mit zwei Jahren übernimmt Prinz Christian seinen ersten offiziellen Termin. Er weiht mit seinem Großvater, Prinz Henrik ( 2018) das Elefantenhaus im Zoo von Kopenhagen ein.

Und das, obwohl seine Eltern, Kronprinz Frederik und Kronprinzessin Mary, immer betonen, dass ihre Kinder so normal wie möglich aufwachsen sollen. Prinz Christian hat auch schon für große Aufregung gesorgt. So gerät er bei einem Familienurlaub in Australien beim Schwimmen im Meer in eine Strömung. Er wird gerettet. Mit 12 Jahren bemerkt er Unbekannte im Park von Schloss Gravenstein und schlägt „heldenhaft“ Alarm. Die beiden Eindringlinge wollen von den königlichen Kirschen naschen und werden nach dem Polizeiverhör freigelassen.

Die „Scandinavian Airlines System“-Fluggesellschaft 2006 tauft ein Flugzeug auf den Namen „Christian Valdemar Viking“. In der 638. Folge der Serie „Die Simpsons“ ist er als Trickfilmfigur zu sehen. Doch als Comic-Figur möchte er sicher nicht Dänemarks Thron erklimmen. Ob er die Popularität seiner Oma, Königin Margrethe II., je erreichen wird, bleibt zu hoffen. Denn die Dänen haben das Wortspiel, das einst auf die britische Krone bezogen wurde, auf ihre derzeitige Regentin übertragen: Wenn einmal alle Königinnen abgeschafft sind, dann gibt es trotzdem noch fünf auf dieser Welt: Die in den Farben Kreuz, Pik, Herz und Karo – und die Königin von Dänemark.