Ein Leben ohne Missverständnisse

Von Papa Philip ( 2021) hat sie die spitze Zunge geerbt, heißt es. Doch die verzeiht man ihr gerne, denn sie ist die Fleißigste am englischen Königshof. Dabei steht sie "nur" an 17. Stelle der britischen Thronfolge.

Denn obwohl das 300 Jahre alte Gesetz im Oktober 2011 dahingehend geändert wurde, dass ausschließlich die Reihenfolge der Geburt maßgebend ist, trifft es auf Prinzessin Anne, seit Sonntag 72 Jahre alt, nicht zu. Denn die Neuregelung gilt erst für alle nach dem 28. Oktober 2011 Geborenen. Als Tochter von Elizabeth II. wurde ihr 1987 – in Anerkennung des besonderen Einsatzes im Dienste der englischen Krone – der Titel Princess Royal verliehen.

Anne Elizabeth Alice Louise kann ein für Windsor-Verhältnisse (beinahe) untadeliges Image vorweisen. Ausreißer: 2002 führt sie ihre Bullterrierdame Dotty ohne Leine Gassi – prompt beißt der Hund zwei Buben. Anne verpflichtet sich, ein spezielles Training mit "Dotty2 zu absolvieren und rettet somit das Leben ihres Lieblings. Einer Vorstrafe entkommt sie allerdings nicht.

Die einzige Kritik, die laut wird, erntet sie für die Kosten ihrer Reise zum Rugby-Match (Schottland–Italien) nach Rom: Umgerechnet etwa 19.500 Euro finden dann doch viele überhöht. Für Verwunderung sorgt sie, als sie zur pompösen Trauerfeier ihrer Großmutter Queen Mum am 9. April 2022 in Hosen zur Prozession erscheint.

Mit ihrem ersten Ehemann, dem Wurstfabrikerben Captain Mark Phillips (73), den sie am 14. November 1973 heiratet, verbindet sie in erster Linie die Liebe zur Reiterei. Doch der Vater ihrer zwei Kinder fühlt sich nicht wohl in der angeheirateten Prinzenrolle und bricht aus. Scheidung. Das größte Problem soll die Aufteilung der 1.524 Hochzeitsgeschenke gewesen sein.

Anne heiratet 1992 Commander Timothy Laurence (67) in Schottland. Da die Church of England eine kirchliche Heirat Geschiedener ablehnt, ist dies bei der Church of Scotland möglich – ach Gott, man weiß sich eben zu helfen ...