Ein Ehrenmann

Die Tradition will es so. Der ehemalige Generaldirektor der militärischen Spionage-Sektion MI15, Baron Andrew Parker, tritt von seinem Amt als "Lord Chamberlain" zurück.

Der Schritt folge einem Präzedenzfall und schließt den "Übergang zu einem neuen Haushalt für die neue Regentschaft (in diesem Fall King Charles III.) ab", erklärt Buckingham Palace.

Neben der Leitung des Arbeitshaushaltes der Queen gehört es zu seiner Aufgabe, den reibungslosen Ablauf aller verschiedenen Abteilungen sicherzustellen, so zum Beispiel fungiert er als Kommunikationskanal zwischen der Monarchin oder dem Monarchen und dem Oberhaus.

Andrew Parker, mit dem vollständigen Titel Baron Parker of Minsmere, übernimmt das Amt des Lord Chamberlain am 1. April 2021, acht Tage vor dem Tod von Prinzgemahl Philip. Die Organisation der Beerdigung des verstorbenen 99-Jährigen gehört zu seinen ersten Aufgaben.

Bei den Beisetzungsfeierlichkeiten von Queen Elizabeth II. am 19. September 2022 in der St. George’s Kapelle hat er eine Schlüsselrolle. Er zerbricht seinen Amtsstab und legt beide Hälften auf den Sarg der verstorbenen Monarchin. Das Zerbrechen des Stabes ist das Symbol für das Ende seines Dienstes für die Königin als Souverän.

Die Liste der Lord Chamberlains lässt sich bis ins 14. Jahrhundert zurückverfolgen. Der englische Ritter Sir Thomas Erpingham KG (Träger des Hosenbandordens und somit berechtigt, den Namenszusatz KG zu verwenden), hat von 1399 bis 1404 unter Heinrich IV. das Hofamt des Lord Chamberlain of the Household inne.

Noch ist der neue Lord Chamberlain nicht bekanntgegeben worden.

"Bis ein Nachfolger gefunden ist, wird Lord Parker weiterhin die Majestäten in ihrem Dienst an der Nation und darüber hinaus unterstützen", so ein Palastsprecher.

Die ehrenvolle Position ist eine Teilzeitbeschäftigung und ist mit rund 192.000 Euro (Pensionszahlungen inklusive) vergütet.