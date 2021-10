Ein bisserl anders ...

Er

Ich könnte jetzt schreiben, dass die Diskussion darüber, ob Stangensellerie in ein Sugo gehört (ich meine, nein) zwangsläufig dazu führen muss, dass man sich ein eigenes Bolognese-Reich erschafft. Aber das wäre nur ein sehr kleiner Teil der Wahrheit. Wenngleich es ein nicht zu unterschätzender Nebeneffekt ist, wenn man sich im neuen Freiraum Nudeln nach Hausherren-Art kochen darf. Ohne gnä Kuhns zarten Hinweis, dass da zu viel Salz drin ist. Genau genommen hat es die geliebte Tochter einst am besten formuliert, als sie sagte: „Ich brauche mehr Me-Time.“ Und weil die Liebste diesen sehr verständlichen Wunsch nach vielen gemeinsamen Jahren ebenso äußerte, halfen auch die Beteuerungen, dass ich in Zukunft keine Länderspiele mehr schauen würde, nix – obwohl das in Anbetracht der jüngsten Darbietungen des Nationalteams eine leichte Übung gewesen wäre.

Weiterentwicklung

Das liest sich ausgerechnet zu Allerheiligen ziemlich traurig. Ist es auch. Aber nicht so sehr, dass uns die Freude aneinander verloren gegangen wäre. Andernfalls könnten wir unmöglich diese Kolumne schreiben. In meinem ersten Reflex habe ich zu der Idee „Schas“ gesagt. Während meine Frau es „notwendige Weiterentwicklung“ nannte. Ich gebe es ungern zu, aber sie hat Recht. Was auch damit zusammenhängt, dass sie Bücher liest, die Wege der Liebe oder Eheglück neu erfinden heißen. Und so in der Lage ist, in jeder Situation ein kuhn’sches Juwel aus dem Schatzkästchen der Lebensweisheiten hervorzaubern zu können. Das bewundere ich wie am ersten Tag. Ich weiß zwar nicht, ob es in den gesammelten Werken der großen Philosophen auch das Kapitel Stangensellerie – Fluch oder Segen? gibt, aber ich weiß, dass auch unser nächstes Kapitel liebevoll und lustig sein wird. Man wechselt Unterhosen, Glühbirnen und vielleicht auch einmal die Straßenseite – aber nicht die Überzeugung, dass alles gut bleibt.

