Ein bisschen Frieden

Eines der besten Orchester der Welt spielt ein Konzert – und viele Millionen Menschen hören zu: Unter all den Sachen, die rund um den Jahreswechsel so passieren, ist das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker sicher nicht eine der schlechtesten.

Denn wie leicht vergisst man im Rest des Jahres, wie gut dem Menschen die Schönheit tut. Die muss nicht immer gar so traditionell sein wie Strauß und der Mitklatsch-Marsch – Schönheit findet sich an vielen Orten, in vielen Formen.