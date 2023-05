Eilige und Heilige

Jetzt sind wir also mitten drin. Lange wurde rundum lamentiert, wie trocken es ist. Dann geklagt, dass es so nass ist. Und die Jahr für Jahr gleiche Jammer-Dreifaltigkeit erfüllt sich Mitte Mai mit Pankratius, Servatius und Bonifatius, den Eisheiligen, zu denen sich auch noch die Sophie gesellt: Da ist nix mehr mit Frühling, da ist es nur mehr schiach.

Dabei hätte man sich bloß an Bauernregeln orientieren müssen: Pankraz und Servaz sind böse Brüder / was der Frühling gebracht, zerstören sie wieder. Oder Die Kalte Sophie macht alles hie. Früher sagte man Kommt zur Sophie ein kaltes Wetter / ist nur einer schuld: der Kletter (der versierte Meteorologe der Hohen Warte war die Ur-Christakummer in der Television).

Dem sei Schüttelgereimtes angefügt, quasi ein Kopfschütteln zur alljährlichen Jammerei:

Oft klagen „Viel zu heiß“ Eilige,

das strafen dann prompt Eisheilige.