Don Juan kommt in die Jahre ...

Was für ein Schwerenöter! Seine lange Ehelosigkeit heizten die Gerüchte weiter an. Doch Albert lässt sich Zeit. Er verlobter sich mit 52 mit der südafrikanischen Schwimmerin Charlène Wittstock, seit 2006 seine bildhübsche, 20 Jahre jüngere Dauerbegleiterin. Weil er sich nicht sofort traut, wird ihm gar eine Ehephobie zugetraut. Dabei hat der Mann, der mit geerbten zwei Milliarden Euro und 25 Millionen Euro jährlich an Apanage als aristokratisch beste Partie nach Prinz William gilt, nichts gegen eine Hochzeit. Im Juli 2006 sagt der flotte Fürst: „Ja, ich werde heiraten, auch wenn die ideale Frau nicht existiert. Ich lasse mich nur nicht von den Medien hetzen.“

Am 2. Juli 2011 ist es soweit. Charlène geht dabei als wohl traurigste Braut in die neuere Geschichte ein. Mit eisiger Miene und viel Tränen steht sie da: ein Häufchen Elend. Ich durfte damals die Livesendung der Hochzeit moderieren – es war schaurig. Als Albert mit Charlène zur Trauung schreitet, wird offensichtlich, dass sie zum Ebenbild ihrer Schwiegermutter, Fürstin Gracia Patricia ( 1982), getrimmt werden sollte.

Die einstige Hollywood-Schönheit Grace Kelly brachte Glanz und Glamour in das verschlafene Fleckchen an der Côte d’Azur, als sie am 19. April 1956 Fürst Rainier von Monaco ( 2005) heiratet. Die monegassische Staatskasse war leer. Mit Gracia kamen Stars, Finanziers und auch Touristen.

Als die angehimmelte Landesmutter bei einem Autounfall stirbt, verfällt das Fürstentum in Schockstarre. Albert und Charlène sind nun im achten Ehejahr und die Miene der Fürstin wirkt nicht rasend „enteist“. Die Thronfolge ist mit den 5-jährigen Zwillingen Jacques und Gabriella geregelt. Doch das Märchen lässt sich nicht so einfach wiederholen. Charlène ist keine zweite Gracia, die ihre Rolle als Idol mit Bravour spielt. Ihre Auftritte an der Seite ihres Mannes sind rar.

So richtig glücklich wirkt sie selten. Das fürstliche Leben scheint nicht so fürstlich zu sein. Ein Palast ist kein Ponyhof ...