Dim Sum (2)

Gerade noch haben wir erzählt, dass sich alle Welt vor China fürchtet – die Chinesen sind in Afrika und bald auf dem Mond, der Trump wehrt sich mit Zöllen, und von Parndorf bis Paris erledigen chinesische Touri-Heuschrecken Europa in fünf Tagen. Die wahre Gefahr, so flachsten wir, drohe aber aus Wien: Von einer illegalen Teigtascherlfabrik aus, die in einem Favoritener Hinterhof ausgehoben wurde, sollte die ganze Welt mit Dim Sum überschwemmt werden!

Und wir hatten recht: Inzwischen hat die Finanzpolizei dank Hinweisen freundlicher Nachbarn schon drei solch sinistre Küchen gefunden, in Wohnungen in Favoriten, Penzing, Döbling. Auch wurden in Kästen versteckte Chinesen erspäht! Was da noch an gelber Gefahr lauert ...

Daher ein Tipp für Sie: Dim Sum selber machen ist nicht so schwierig, macht Spaß und schmeckt! Nur sollten Sie dabei nicht Chinesisch sprechen – wer weiß, ob Sie der Nachbar mag. Und der Kasten ist ja keine Option mehr.

