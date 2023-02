1992 haben Forscher in Nordengland ein geschnitztes Holz aus der Römerzeit gefunden. So weit, so uninteressant. Zumal damals von einem „Gerät zum Stopfen von Textilien“ die Rede war. Dass es sich offensichtlich um einen Holzphallus handelt, ist mangels Sachkenntnis niemandem aufgefallen.

So gesehen war man vor 30 Jahren verklemmter als in der Altsteinzeit. Schon damals war das Schnitzen von Sexspielzeug mangels Internet und Fernsehen so etwas wie ein Volkssport. Irgendwann wurde das Thema aber heikel. Im Mittelalter wurde bestraft, wer mit einem Dildo erwischt wurde. In der Antike waren Denker froh, wenn sie ein kleines Geschlechtsteil hatten. Das zeugte von einem klaren Verstand.

In Bhutan ist der Umgang mit dem männlichen Geschlecht entspannter. Quasi in jedem Hauseck steht ein Phallus. Er gilt als Glücksbringer. Baumelt als solches oft in Autos am Rückspiegel. Dort, wo bei uns für gewöhnlich ein Rosenkranz hängt.