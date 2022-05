Die Werfer

Nun ist die deutsche Au├čenministerin bei einer Rede in Wuppertal mit einem Ei beworfen worden; in Polen wurde selben Tags der russische Botschafter mit roter Farbe attackiert; und es ist nicht so lange her, da bewarf eine Klimaaktivistin in Wien einen (politisch) blauen Lobautunnel-Bef├╝rworter mit einer Torte.

All das sind Artikulationsversuche von Menschen, die selbst an der H├╝rde zum sinnentleerten Anrotzen in den sozialen Medien scheitern. Und die man totschweigen m├╝sste ÔÇô so wie Stadion-Flitzer aus den TV-Programmen gekickt werden, in die sie gerne hinein nackedeien wollten. Genau genommen w├Ąre auch dieser Text mithin obsolet.

Dennoch eines noch: Auch Richard Lugner wurde schon mal mit einer Torte beworfen, und zwar von einer Verschm├Ąhten. Und von des Baumeisters Hochzeitstorte biss jemand seinem ÔÇ×SpatziÔÇť (so hie├č die Braut) aus Marzipan mutwillig den Kopf ab. Auf diesem Niveau bewegen sich die Eier-, Farb- und Tortenwerfer.

