Die Queen mit 95 als "Covermodel"

Der Grund für das royale Titelblatt ist das historische 70-Jahre-Jubiläum auf dem Thron. Keine Monarchin und kein Monarch der britischen Geschichte regierte länger als sie. Doch nicht nur die 95-Jährige sorgt für Furore. Immer öfter sind Royals auf den Laufstegen dieser Welt zu finden.

Allen voran die Nichte von Diana, Lady Kitty Spencer (31). Schon mit einem Jahr zierte sie das Cover eines Magazins, heute modelt sie hauptberuflich und läuft unter anderem für Dolce & Gabbana. Das Designerduo kreierte auch ihr Hochzeitskleid, als sie am 24. Juli 2021 den 61-jährigen Multimillionär Michael Lewis heiratet. „Ich denke, dass diese Karriere ein aufregender Moment ist. Wenn es aus ist, will ich einfach dankbar sein, weil es etwas war, was ich mir nie vorgestellt habe.“ Auch ihre Zwillingsschwestern Eliza & Katya (30) sind inzwischen auch als Models tätig.

Mit seinen 22 Jahren ist Prinz Nikolaus von Dänemark bereits ein „alter Hase“ im Modebusiness. 2018 debütierte der Graf von Monpezat auf dem Burberry-Laufsteg der London Fashion Week. Seit Februar 2022 ist auch sein jüngerer Bruder Prinz Felix bei der Agentur „Scoop Models“ unter Vertrag. Der 19-jährige Feschak ist etwa das strahlende Testimonial für den dänischen Schmuckhersteller Georg Jensen.

Und Prinzessin Maria-Olympia von Griechenland hat die Universität „Gallatin School of Individualized Study in Fashion and Marketing“ in New York 2019 abgeschlossen. Mit ihren 25 Jahren modelte die Enkeltochter von König Konstantin II. von Griechenland (81) schon für internationale Hochglanzmagazine und Modeschöpfer.

Catherine (40), die Herzogin von Cambridge und Ehefrau von Prinz William (39), läuft nicht auf dem Catwalk. Und dennoch machte sie bei ihrer letzten Reise durch die Karibik jeden ihrer Auftritte zu einem Laufsteg. Sie trägt am liebsten Kleidung britischer Designer und ist damit die berühmteste Werbeträgerin der Mode ihres Landes.