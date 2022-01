Die Queen ist nicht in Feierlaune

Wie all die Jahre verbringt die Queen den 6. Februar in Erinnerung an ihren Vater auf Sandringham. Auf dem schottischen Landsitz wird König George VI. 1952 von seinem Kammerdiener tot aufgefunden.

Als die 25-jährige Elizabeth vom Tod ihres Vaters erfährt, ist sie mit ihrem Mann Philip im "Treetops" Hotel, in einer Hütte im Geäst eines riesigen Feigenbaums am Fuße des 6.500 Kilometer entfernten Mount Kenia.

Es ist Philip, der seiner Frau mitteilt, dass sie nun von Gottes Gnaden Königin des Vereinigten Königreiches von Großbritannien und Nordirland und ihren anderen Königreichen und Territorien, Oberhaupt des Commonwealth, Verteidigerin des Glaubens, das Oberhaupt der Church of England, ist.

König George VI. hat seine Tochter Lilibet und Philip vor dem Abflug noch persönlich am Flughafen verabschiedet. Es ist das letzte Mal, dass Elizabeth ihren Vater lebend gesehen hat. Elizabeth ist die längst dienende Monarchin in der britischen Geschichte. Ein Lächeln zeigt sie selten, eiserne Disziplin schon eher.

Ihre Beständigkeit ist kein Lippenbekenntnis. Die Lippen schminkt Ihre Majestät in Balmoral Rouge, dem anlässlich ihrer Hochzeit kreierten und seither nie gewechselten Farbton. Von ihrer Einheitshaarfarbe "Chocolate Kiss" hat sie sich inzwischen verabschiedet und trägt jetzt Grau.

Unbeirrt erfüllt "Würstchen" ihre königliche Pflicht - auch wenn das familiäre Glück der Windsors zerbricht, Skandale und Affären das Königshaus erschüttern. "Hätte Mama Queen nur halb so viel Sorge auf die Erziehung ihrer Kinder aufgewendet, wie sie der Aufzucht ihrer Pferde angedeihen ließ, hätten wir heute nicht dieses Chaos", tuschelt es hinter den Palastmauern.

Die 50-Pence-Münze zum 70-jährigen Thronjubiläum zeigt die Monarchin fest im Sattel. Noch Fragen? Wer und was nach ihr kommt, weiß niemand. Doch solange die Königin Elizabeth II. heißt, wird die Monarchie in England nicht untergehen.