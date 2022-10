Wenn man mit dem Heranwachsenden zum Erwerb von Winterklamotten die Einkaufsstraße ansteuert, landet man zunächst einmal im Sneakers-Laden – auch wenn an Schuhen daheim kein Mangel herrscht. Aber man hat inzwischen gelernt: Die Bock, wie man wienerisch zu Hatsch-Schuhen sagt (hatschen = gehen), sind Status. Und oft gar nicht zum Gehen gedacht. Im Internet werden Jordans, Dunks und Air Force zu astronomischen Preisen gehandelt, Preissteigerungen werden wie Aktienkurse beobachtet, und statt an den Fuß wandern Einzelstücke mancherorts an die Wand – viel zu schade, um damit zu gehen. Werden sie doch ihrem ursprünglichen Zweck zugeführt, braucht’s Crease-Protectors, die das Abrollen des Fußes und damit hässliche Knicks in der Sneakers-Oberfläche verhindern. Schuhe und Orthopäde gehen auf Rechnung der Eltern, die immerhin eines mit auf den Lebensweg bekommen: „Schuhe sind die neuen Uhren, Papa.“