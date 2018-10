Die Brandlast

Zu den hartnäckigsten Prognosen, die sich nie erfüllen werden, gehört die vom papierlosen Büro. Da können die Trend-Gurus kopfstehen:

Papier ist geduldig, auch im Büro.

In ein solches flatterte jüngst eine Brandschutz-Information: Sicherheitsfachkräfte hätten eine erhöhte Brandlast festgestellt. Diese sei durch Reduzierung von Papieransammlungen zu beseitigen. Mitarbeiter könnten das tun, indem sie: Akten digitalisieren, statt sie am/im Schrank zu lagern (was ist mit „auf“?); Schriftverkehr nicht unnötig ausdrucken und ablegen; alte Zeitungen nicht horten, alte oder nicht mehr verwendete Bücher, Ordner, Kataloge etc. nicht zu Berge (sic!) stapeln. Im Ernst!

Also das mit dem Bücher-Wegschmeißen ist vielleicht ein bisschen heftig. Aber sonst werden wir das bis zur Umsetzungsüberprüfung in den nächsten Wochen schon hinkriegen. Zum Beispiel, indem wir besagtes Mail

nicht ausdrucken und kübeln, sondern einfach deleten.