Dianas Masche

Es war einmal: Das britische Strickwarenlabel "Warm & Wonderful" entwirft 1979 als eines ihrer ersten Kleidungsstücke einen roten Pullover, übersät mit weißen Schafen und mittendrin ein schwarzes Schaf. Keine Kreation, die die Modewelt zu Begeisterungsstürmen hinreißt.

Doch dann trägt ihn die damals frischverlobte Lady Diana Spencer im Juni 1981 am Rande eines Polospiels. Und der Pullover ist über Nacht rund um den Globus bekannt. Modefirmen bemühen sich um die Lizenz des "Must-Have"-Artikels.

Kopien lassen nicht lange auf sich warten. Die Designerinnen Sally Muir und Joanna Osborne berichten von einer hervorragenden Resonanz der Fashionistas: "Das zeigt auch die Unvergänglichkeit von Dianas Geschmack und ihren Einfluss auf die Populärkultur."

Nach dem Tod Dianas wird über die Symbolik des Pullovers in den Medien diskutiert. Fans interpretieren das schwarze Schaf als Metapher für das tragische und kurze Leben von Diana.

Der Pullover wurde damals zur Reparatur eingeschickt. Die Designerinnen schickten sofort ein neues Exemplar zurück in den Kensington Palast. Diana trägt diesen extra für sie gestrickten Pullover 1983 zum ersten Mal. Die beiden Designerinnen glaubten bis zum März dieses Jahres, dass der Originalpulli repariert wieder in den Verkauf gelangte.

Auf der Suche nach einem alten Muster entdeckte Joanna auf dem Dachboden eine kleine Schachtel. Darin befand sich ein roter Schafspullover. Nach sorgfältiger Prüfung bestätigte Sotheby’s, dass es sich um den Originalpullover handelt.

Nun wird dieser in der vom 7. bis 13. September stattfindenden Auktion von Sotheby’s in New York versteigert. Der Schätzwert des guten Stücks liegt bei 50.000 bis 80.000 Dollar.

Viel günstiger gibt’s den Dauerbrenner immer noch beim Label direkt: Women’s "Diana Edition" Sheep Sweater in Cotton, um 290 Euro. Allerdings ohne Schweiß von Diana. Und genau der macht das Original offenbar so wertvoll.