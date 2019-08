Es ist immer erfreulich zu erfahren, dass nicht viel passiert ist. Zum Beispiel kürzlich bei einem Brand im Bregenzer Wald. Keine Menschen in Gefahr, keine Tiere in Gefahr. Ein Vorarlberger Feuerwehrmann stellte sich vor die ORF-Kamera und erklärte:

„VomerfarnschogsendassSTALLINVOLLBRANDisdassdherndadollistrentakafürwandzumvorderhusvorderhusaguaterretun.“

Wie gut, das die Feuerwehren der Umgebung alle ... sie sind alle ... sie waren irgendwie „schergusue“.

Der Bericht lief nicht nur in „ Vorarlberg heute“, sondern auch überregional. Dialekt ist so schön. Dialekte gehören viel mehr gepflegt. Wenn einmal in Wien nicht viel passiert, wäre, unter Freunden, im ORF die Revanche angebracht.

Worn Sie des, der vuam Breslfetzen a Lebagndelsuppm bschtöd hot?