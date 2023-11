Der Vorleser

Am 7. November ist es wieder soweit: die Parlamentseröffnung in London steht an. Und da liest der Monarch als Staatsoberhaupt die Regierungserklärung vor, die er nicht geschrieben hat, sondern vom Premierminister verfasst wurde.

Bereits letztes Jahr hat Charles wegen "Mobilitätsproblemen" seiner Mutter, Queen Elizabeth II., die Regierungserklärung verlesen. Es ist das dritte Mal, dass die Queen in ihrer 70-jährigen Regentschaft die Thronrede absagen musste: aufgrund ihrer Schwangerschaften mit Prinz Andrew (1959) und mit Prinz Edward (1963), aus gesundheitlichen Gründen nur 2022.

Seit dem 16. Jahrhundert ist die Parlamentseröffnung ("State Opening of Parliament") eine festliche Zeremonie. Es ist das einzig regelmäßige Zusammentreffen der drei Bestandteile des Parlaments: Sovereign, das House of Lords und das House of Commons. Die heute zelebrierte Zeremonie stammt aus der Zeit des wiedererrichteten Westminster Palace 1852, der nach einem fürchterlichen Brand im Jahr 1834 stark beschädigt war.

König Charles III. zieht, eskortiert von der Household Cavalry, vom Buckingham Palace nach Westminster. Eigenwillig mutet an, dass während sich der König im Westminster Palace aufhält, eine Geisel im Palast gehalten wird.

Diese Tradition stammt aus der Zeit von King Charles I. aus dem Haus Stuart und soll die sichere Rückkehr des jeweiligen Monarchen garantieren. Normalerweise trägt der Monarch die Imperial State Crown und das Staatsgewand.

Eine Besonderheit ereignet sich im Juni 2017. Der Buckingham Palast teilt mit, dass die Queen aufgrund von Terminproblemen keine Zeit für große Ankleidemanöver habe und daher "dressed down", also ohne Krone und Hermelinumhang, erscheinen wird.

Doch dann verblüfft Majestät in einem EU-blauen Ensemble mit Hut, der sehr der EU-Flagge ähnelt. Nachdem sich die Queen zu politischen Themen nicht äußern darf, wird ihr Outfit als klares Bekenntnis zur EU gewertet. Ohne Worte!