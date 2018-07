Österreich rätselt. Herbert Prohaska hat in einer Fußballanalyse gesagt: „Genau in diesen leichteren Ast scheidest du dann aus.“

In den Ast? Was in den Ast? Und wer ist du?

Lösungsvorschläge an Roman Mählich.

***

Es ist vielleicht etwas untergegangen: Servus TV brachte ein gemeinsames Interview mit Vizekanzler Strache und seiner Ehefrau Philippa. Beide fühlten sich wohl. So g’hörts. Höhepunkt war die Frage an Philippa Strache:

„Zieht er Sie manchmal über den Tisch?“

Wer hätte nicht gern einmal diese Frage gestellt? Wer hätte nicht gern einmal darauf eine Antwort bekommen?

Frau Strache war eher kurz: „Nein.“

Herr Strache holte etwas weiter aus: „Das ist gar nicht möglich bei ihr.“

Demnächst starten Sommergespräche mit den Lieblingstanten der Regierungsmitglieder. Der Sender steht noch nicht fest, aber es wird sich einer finden.