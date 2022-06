Der Schatten seines Vaters

Sein Vater Juan Carlos I. (84) dankt nach fast vierzig Jahren Regentschaft ab – auf Felipe VI. (54) wartet eine schwierige Aufgabe. Für ihn gilt es, die zuletzt schwindenden Sympathien der Spanier für die Monarchie zurückzugewinnen.

Der Schwager von Felipe, der Ex-Handballprofi Iñaki Urdangarin (54), soll sich auf illegale Weise "öffentlicher Gelder" bemächtigt haben. 2018 wird er deshalb zu einer Gefängnisstrafe von fünf Jahren und zehn Monaten verurteilt. Seine Frau, Felipes Schwester Infanta Cristina (56), wird zwar freigesprochen, doch ihr Bruder entzieht beiden die Titel (Herzogin/Herzog von Palma de Mallorca).

Auch Juan Carlos hat gegen Ende seiner Regentschaft durch eine Reihe von Skandalen Liebe und Respekt des Volkes verspielt. So hat er sich bei einer Elefantenjagd in Botswana die Hüfte gebrochen. Ein Abschuss soll 20.000 Euro kosten. Abgesehen von Artenschutz-Gedanken haben die Spanier in Zeiten von Wirtschaftskrise und Rekordarbeitslosigkeit kein Verständnis für das Hobby ihres Monarchen. Organisiert haben soll die royale Safari seine Geliebte, die dänisch-deutsche Prinzessin Corinna zu Sayn-Wittgenstein (58).

Mitten in der Coronakrise (am 15. März 2020) streicht Felipe seinem Vater das Gehalt von jährlich rund 194.000 Euro. Hintergrund: Ermittlungen der Justiz gegen Juan Carlos, der Millionen an Schmiergeld kassiert haben soll. Es geht um die Frage, ob der Bau einer Bahnstrecke in Saudi-Arabien durch ein spanisches Konsortium begünstigt wurde. Die Ermittlungen wurden wohl eingestellt, aber Juan Carlos kehrte Spanien den Rücken und ging ins Exil.

Nach 21 Monaten in Abu Dhabi nimmt er an einer Regatta in seiner Heimat teil. Vor der Abreise trifft er am 23. Mai seine Familie im Zarzuela-Palast in Madrid. "Er tat so, als wäre nichts gewesen", kommentiert die Zeitung Periódico de España. Damit schade er "den Bemühungen seines Sohnes Felipe um eine transparente Monarchie".